HSBC envisage de créer une "bad bank" dans le cadre de sa réorganisation - sources

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les dirigeants de HSBC envisagent une réorganisation radicale de la banque britannique afin de pallier les mauvaises performances de plusieurs de ses principales divisions.

Ils étudient notamment la possibilité de fusionner deux des principales divisions du groupe et de créer une structure de défaisance, ou "bad bank", pour regrouper plusieurs milliers de dollars d'actifs non stratégiques, ont indiqué des personnes au courant des propositions de la direction.

Les sources ont précisé qu'aucune décision définitive n'avait été prise et que la structure de la réorganisation pouvait changer. Un porte-parole de HSBC n'a pas souhaité commenter ces informations.

La banque britannique doit dévoiler une réorganisation stratégique le 18 février, lors de la publication de ses résultats annuels. Analystes et investisseurs attendent de connaître les détails de ce projet depuis que le directeur général par intérim, Noel Quinn, s'est engagé en octobre à "remodeler" le groupe.

Deux personnes proches des projets de l'équipe dirigeante ont indiqué à Financial News que HSBC présenterait probablement une nouvelle branche réunissant sa division "Global Banking" et une partie de ses activités de banque commerciale.

Greg Guyett, qui a récemment pris les rênes de la division Global Banking and Markets, est le candidat favori pour diriger la nouvelle division, ont déclaré les personnes proches du dossier. Mary MacLeod, qui a rejoint la banque en tant que directrice des opérations de la division Global Banking l'année dernière, pourrait devenir directrice des opérations de l'entité, ont ajouté les sources.

HSBC envisage également de créer une "bad bank" pour regrouper 150 à 250 milliards de dollars d'actifs et d'activités non stratégiques ou peu performantes, a indiqué une personne proche du dossier. Elle pourrait notamment comprendre les actifs de la division Global Banking and Markets, ainsi que la banque de détail en France et les activités du groupe en Turquie.

-Paul Clarke et Ryan Weeks, Financial News

(Version française Aurélie Henri) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire