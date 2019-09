HSBC : envisage la cession de sa banque de détail en France, rapporte le Wall Street Journal

D'après le quotidien américain, HSBC continuera de proposer des services bancaires en gros en France.

Un porte-parole de la banque britannique a refusé de commenter l'article du Wall Street Journal.

Il y a un peu plus d'un mois, HSBC remercié son directeur un an et demi après l'avoir nommé, la banque disant alors vouloir accélérer la mise en oeuvre des priorités stratégiques.

NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

(Bureau de Paris, Benoît Van Overstraeten pour le service français)