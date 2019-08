HSBC : le directeur général s'en va, avec effet immédiat

05/08/2019 | 09:45

A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels, lundi, HSBC a annoncé la démission avec effet immédiat de son directeur général John Flint, qui était à la tête de l'établissement bancaire britannique depuis début 2018.



La décision - prise d'un 'commun accord' selon les intéressés - intervient alors que le groupe affiche de 'bons' résultats, une performance jugée idéale pour un passage de relais au plus haut niveau.



Dans son communiqué, HSBC indique qu'il a d'ores et déjà lancé un processus de recrutement pour remplacer John Flint, avec l'idée d'étudier à la fois des candidatures en interne et en externe.



En attendant, c'est Noel Quinn - le responsable des activités mondiales de banque commerciale - qui endossera le rôle de directeur général par intérim. Il travaille pour le groupe depuis 32 ans.



John Flint déclare, lui, avoir l'intention de se consacrer à un 'nouveau projet personnel'.



L'action HSBC s'inscrit actuellement en repli limité de 0,1% à la Bourse de Londres.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.