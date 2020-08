HSBC : les créances douteuses grèvent le bénéfice semestriel

03/08/2020 | 10:29

HSBC a publié lundi un bénéfice semestriel en baisse de 65%, notamment en raison d'une forte augmentation de ses créances douteuses liée à la crise du Covid-19.



Les résultats du premier semestre ont également été affectés par la faiblesse des taux d'intérêt, le retour du risque géopolitique dû aux troubles à Honk Kong et la remontée en flèche de la volatilité sur les marchés, a précisé la première banque d'Europe.



La banque britannique a fait état d'un bénéfice avant impôt de 4,3 milliards de dollars pour les six premiers mois de l'année, contre 12,4 milliards de dollars un an plus tôt.



Les pertes de crédit attendues ont bondi de 5,7 milliards de dollars pour atteindre 6,9 milliards de dollars en raison de la pandémie de coronavirus et de son impact sur l'activité économique, souligne HSBC.



Conséquence, son produit net bancaire a baissé de 9% à 26,7 milliards de dollars, la perte de revenus liée à la baisse d'activité de ses clients bancaires n'ayant pas été totalement rattrapée par le bonne tenue des revenus de sa division marchés.



'Comme ses clients, HSBC a dû faire face à un environnement géopolitique difficile', a expliqué son directeur général Noel Quinn dans le communiqué de résultats.



'Les tensions actuelles entre la Chine et les Etats-Unis ont inévitablement créé une situation compliquée pour un établissement ayant un ancrage comme celui de HSBC', a justifié le patron de la banque très implantée en Asie.



L'action HSBC cotée à Londres a ouvert en baisse après ces résultats et lâchait près de 5% après une heure d'échanges. Le titre perd plus de 40% depuis le début de l'année.



