HSBC : nouveau responsable des activités M&A en France

12/06/2019 | 12:00

HSBC France annonce la nomination d'Alexandre Courbon au poste Managing Director, Responsable des activités de Conseil en Fusions et Acquisitions (M&A) à Paris.



Alexandre aura pour mission d'animer l'équipe en charge de l'origination et l'exécution des transactions de M&A.



Il reportera à Hubert Preschez, Co-Responsable de la Banque de Financement et d'Investissement en France, et Kamal Jabre, Responsable mondial des activités de Conseil en Fusions et Acquisitions pour le groupe HSBC.



En 2007 il devient banquier d'affaires et rejoint la Banque de Financement et d'Investissement de la Société Générale à Paris où il exercera successivement les fonctions de Vice President et Director M&A avant d'être nommé Managing Director en 2015 et de prendre la responsabilité du M&A France de SGCIB et la coresponsabilité de l'activité Corporate Finance pour la France.



