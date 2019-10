HSBC : pourrait supprimer des postes supplémentaires

07/10/2019 | 11:17

Noel Quinn, le directeur général (CEO) par intérim de HSBC, étudierait un plan de réduction d'effectifs portant sur 10.000 postes supplémentaires, d'après Aurel BGC qui cite un article paru dans le Financial Times.



Le bureau d'études rappelle que son prédécesseur John Flint -qui avait démissionné début août après 18 mois à la tête de l'établissement bancaire britannique- avait déjà décidé d'un plan de 4.700 suppressions d'emplois.



Aurel BGC rapporte que cette nouvelle compression de personnel pourrait concerner des emplois bien rémunérés et notamment l'Europe, alors que le groupe 'a des rendements à deux chiffres dans certaines parties de l'Asie' selon une source du FT.



