HSBC : réductions de coûts dans le négoce en Europe et US ?

18/10/2019 | 12:13

Le groupe pourrait se retirer en partie des activités dans le négoce d'actions sur certains marchés occidentaux indique Bloomberg. Cette réduction d'activité porterait sur les unités de ventes et de négociations d'actions en France, en Allemagne, aux Etats Unis et au Royaume-Uni indique l'agence de presse.



L'activité actions en Asie ne serait pas touchée par cette réduction de coûts souligne Aurel BGC. La banque réalise l'essentiel de ses résultats dans la région chinoise indique le bureau d'analyses.



Cette compression de personnel pourrait concerner des emplois bien rémunérés, alors que le groupe a des rendements à deux chiffres dans certaines parties de l'Asie.



Rappelons que Noel Quinn, le directeur général (CEO) par intérim de HSBC, étudierait un plan de réduction d'effectifs portant sur 10.000 postes supplémentaires.



Son prédécesseur John Flint -qui avait démissionné début août après 18 mois à la tête de l'établissement bancaire britannique- avait déjà décidé d'un plan de 4.700 suppressions d'emplois.



