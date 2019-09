HSBC : sa banque de détail en France bientôt mise en vente ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HSBC s'apprêterait à mettre en vente sa banque de détail en France dans le cadre de l'une des premières actions stratégiques du nouveau directeur général par intérim Noel Quinn, ont affirmé plusieurs sources proches du dossier au Wall Street Journal. Une personne connaissant bien le projet de cession a déclaré que l'acheteur le plus probable serait une banque française cherchant à accroître sa part de marché. HSBC France compte environ 300 agences, 800 000 clients et 2 % de part de marché dans les dépôts et crédits aux particuliers.La banque britannique conserverait ses activités de banque de gros, mais aussi de banque de financement et d'investissement dans l'Hexagone.