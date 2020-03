La valeur du jour en Europe - HSBC : Noel Quinn devient Directeur général à titre permanent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HSBC Holdings plc (-3,77% à 476 pence) n'échappe pas à la pression baissière s'exerçant sur les marchés actions. Si la banque avait indiqué en février, lors de la présentation de son nouveau plan stratégique, qu'elle comptait nommer un Directeur général permanent dans les 6 à 12 prochains mois, elle a accéléré le processus en raison de la crise du coronavirus et ses conséquences économiques et financières. Dans le très incertain contexte actuel, elle a joué la sécurité en nommant Noel Quinn, avec effet immédiat.Ce dernier occupait le poste de Directeur général par intérim depuis août 2019. Il avait alors remplacé John Flint." Noel s'est révélé être le candidat idéal pour assumer un rôle permanent qu'il a rempli de manière impressionnante par intérim depuis août 2019. C'est un leader solide et éprouvé, doté d'une grande expertise bancaire mondiale, de relations approfondies avec les clients et de l'énergie et des compétences nécessaires pour faire avancer l'entreprise ", a déclaré le président, Mark Tucker.Dans une étude consacrée au secteur bancaire européen, Berenberg a confirmé sa recommandation Vendre sur HSBC en raison d'un plan stratégique déjà mis à rude épreuve. Déjà fortement présente en Asie et au Moyen Orient, la banque va y accentuer sa présence au détriment des Etats-Unis et de l'Europe.Au total, la banque britannique prévoit une réduction brute de 100 milliards de dollars d'actifs pondérés des risques. Ils seront cependant réalloués aux activités et aux régions les plus performantes : Asie-Moyen Orient, gestion de fortune, banque de détail et commerciale au Royaume-Uni...