Huazhu : Enquête en Chine sur une fuite de données chez l'hôtelier Huazhu

SHANGHAI (Reuters) - La police chinoise mène une enquête sur une éventuelle fuite d'informations sur des clients de Huazhu Group à la suite de l'annonce dans la presse d'Etat que près de 500 millions d'éléments d'information concernant les clients du gérant d'hôtels sont ressortis dans une publication en ligne. La police du quartier de Changning à Shanghai a annoncé sur son compte officiel Weibo mardi soir avoir été alertée sur une possible violation de données par la société. Huazhu gère 18 marques hôtelières en Chine dont les hôtels Mercure et Ibis du groupe français AccorHotel. La société a son siège social dans le quartier de Changning. L'agence Chine nouvelle a rapporté mercredi que près de 500 millions d'éléments d'information sur des clients du groupe étaient ressortis mardi sur internet, dont des fiches d'enregistrement, des données personnelles et des listes de réservation. (Brenda Goh, Juliette Rouillon pour le service français)