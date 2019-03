Huber+Suhner AG : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 04/03/2019 | 10:27 achat En cours

Cours d'entrée : 78.3CHF | Objectif : 85CHF | Stop : 74CHF | Potentiel : 8.56% Le titre Huber+Suhner AG fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 85 CHF. Graphique HUBER+SUHNER AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 63.3 CHF.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 79.3 CHF.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 79.3 CHF, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Avec un PER 2018 de 25.8 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Communications et réseautage Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HUBER+SUHNER AG 18.93% 1 556 CISCO SYSTEMS 18.65% 227 893 QUALCOMM -4.76% 64 618 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL .. --.--% 48 104 NOKIA OYJ 5.96% 34 041 ERICSSON AB 9.75% 30 467 MOTOROLA SOLUTIONS 24.83% 23 453 ARISTA NETWORKS 35.99% 21 602 HARRIS CORPORATION 22.38% 19 455 ZTE CORPORATION --.--% 17 526 UBIQUITI NETWORKS INC 45.24% 10 183

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (CHF) CA 2018 882 M EBIT 2018 81,0 M Résultat net 2018 58,7 M Trésorerie 2018 165 M Rendement 2018 2,08% PER 2018 25,80 PER 2019 23,55 VE / CA 2018 1,60x VE / CA 2019 1,54x Capitalisation 1 574 M Prochain événement sur HUBER+SUHNER AG 19/03/19 Année 2018 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 74,0 CHF Ecart / Objectif Moyen -5,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Urs Ryffel Chief Executive Officer Urs Kaufmann Chairman Ulrich Schaumann Chief Operations, IT & Quality Management Officer Ivo Wechsler Chief Financial Officer Beat Kälin Deputy Chairman