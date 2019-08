Huber+Suhner développe des antennes pour le réseau 5G de Deutsche Telekom

Données financières (CHF) CA 2019 837 M EBIT 2019 81,6 M Résultat net 2019 63,7 M Trésorerie 2019 208 M Rendement 2019 2,60% PER 2019 18,9x PER 2020 18,3x VE / CA2019 1,18x VE / CA2020 1,08x Capitalisation 1 198 M Graphique HUBER+SUHNER AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HUBER+SUHNER AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 76,25 CHF Dernier Cours de Cloture 61,60 CHF Ecart / Objectif Haut 44,5% Ecart / Objectif Moyen 23,8% Ecart / Objectif Bas 13,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Urs Ryffel Chief Executive Officer Urs Kaufmann Chairman Ulrich Schaumann Chief Operations, IT & Quality Management Officer Ivo Wechsler Chief Financial Officer Beat Kälin Deputy Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HUBER+SUHNER AG -5.95% 1 221 CISCO SYSTEMS 7.99% 200 638 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD 21.48% 38 999 MOTOROLA SOLUTIONS 54.94% 29 509 NOKIA OYJ -11.80% 27 531 ERICSSON AB -3.95% 25 475