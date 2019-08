Huber+Suhner: nuages à l'horizon malgré une rentabilité améliorée

Zurich (awp) - Le spécialiste des systèmes de connectivité électrique et optique Huber+Suhner a amélioré sa rentabilité au premier semestre malgré des entrées de commandes et un chiffre d'affaires en baisse. La perspective d'un deuxième semestre plus faible a pesé sur le cours de l'action qui était malmenée en Bourse mardi.

Le directeur général Urs Ryffel a qualifié l'exercice de "mitigé à première vue" mais positif à long terme. Lors d'une conférence de presse mardi, ce dernier s'est montré préoccupé par les effets de l'appréciation du franc suisse "qui pénalise aussi bien le niveau des ventes que les bénéfices des entreprises tournées vers l'exportation".

Les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'attendent à un impact négatif de ces effets de change sur les résultats du deuxième trimestre.

Huber+Suhner a bouclé le premier semestre avec un bénéfice net en hausse de 18,2% à 37,4 millions de francs suisses en comparaison annuelle.

Le résultat opérationnel (Ebit) a ainsi augmenté de 7,8% d'une année sur l'autre pour atteindre 47,8 millions de francs suisses. Dans un commentaire de la ZKB, cette progression, au-delà des attentes du marché, a été soulignée.

Les entrées de commandes ont diminué de 13,2% à 448,7 millions de francs suisses. Ce résultat, tout comme le chiffre d'affaires, ont manqué les attentes du consensus AWP.

Les ventes se sont repliées de 5,6% à 447,3 millions de francs suisses. Corrigée des effets de change et du cuivre, la croissance organique a diminué de 3,9%. Les analystes de Vontobel ont souligné que la baisse du chiffre d'affaires n'a pas eu d'impact sur le résultat net.

La région Europe, Moyen-Orient et Afrique s'est renforcée et a représenté près de la moitié des ventes (48%), devançant l'Asie-Pacifique (31%) et les Amériques (18%). L'évolution du chiffre d'affaires a été contrastée selon les marchés et les segments technologiques.

Dans le secteur de la communication, la baisse de 18,6 % a résulté d'une baisse significative des volumes d'un seul projet de grande envergure sur le sous-continent indien.

Chute du cours

Le secteur du transport a reculé de 9,3%, en raison d'un effet de base, mais s'est maintenu à un niveau élevé, selon M. Ryffel. Le ralentissement du marché ferroviaire asiatique par rapport à l'année précédente a également contribué à la baisse. "Les activités ferroviaires en Chine constituent l'une des composantes les plus importantes de ce marché", a précisé le dirigeant.

Le marché industriel a connu une croissance soutenue de 27,9%, la technique de mesure et de régulation, l'aérospatial et la technique de l'armement enregistrant les plus fortes hausses.

Les investissements dans le réseau mobile de cinquième génération (5G) ont lentement progressé sur le marché cible des communications, selon l'appréciation du dirigeant. Ce secteur a engrangé les ventes les plus importantes, à mettre au compte toutefois du réseau 4G.

Huber+Suhner a abandonné ses prévisions initiales des ventes pour l'ensemble de l'année qui avaient été fixées au niveau de celles de 2018. L'entreprise s'attend désormais à une baisse de 10% au plus et escompte une marge opérationnelle dans la moitié supérieure de la fourchette cible de 8-10%.

M. Ryffel voit des opportunités de gains d'efficacité à la faveur de la numérisation et de l'automatisation de la production. La marge de manoeuvre est en revanche limitée au niveau des coûts, qui ont déjà été comprimés ces dernières années.

A 15h00, l'action Huber+Suhner chutait de 8% à 63,60 francs suisses dans SPI stable.

maj/op