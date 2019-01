Zurich (awp) - Huber+Suhner a poursuivi sa forte croissance l'an dernier. Le spécialiste alémanique des systèmes de connectivité électrique et optique s'attend à dégager des ventes dépassant la fourchette de 860 à 880 millions de francs suisses annoncée lors de la publication des résultats du 3e trimestre. Le montant exact sera dévoilé le 24 janvier.

Dans un bref communiqué publié vendredi, l'entreprise établie à Pfäffikon, dans la canton de Zurich, et Herisau, dans celui d'Appenzell Rhodes extérieures, ajoute qu'elle dévoilera sa performance détaillée pour l'exercice 2018 le 19 mars.

Après neuf mois en 2018, Huber+Suhner a enregistré une solide hausse de ses ventes et des entrées de commandes. Le chiffre d'affaires net a progressé de 17% sur un an à 685,4 millions de francs suisses. En termes organiques et ajusté des effets de change, la croissance atteint 14,4%. Les entrées de commandes ont connu une progression similaire à celle des ventes, atteignant 722,8 millions (+16%).

En 2017, Huber+Suhner a accusé un tassement marqué, bien qu'attendu, de sa rentabilité, en dépit d'une croissance sensible de ses recettes et surtout de ses entrées de commandes. L'excédent d'exploitation (Ebit) a fondu de 16,6% à 58,1 millions de francs suisses et le bénéfice net a été amputé d'un bon cinquième à 42,1 millions. Les entrées d'ordres se sont élevées à 926 millions et les revenus à 774 millions.

vj/al