Hubwoo : Rapport de gestion (FR - 8 Jan 19)

« HUBWOO »

Société Anonyme au capital de 13 634 552,70 euros

Siège social : 28 quai Gallieni

92153 Suresnes Cedex

377 945 233 RCS PARIS

___________________

RAPPORT DE GESTION AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2018

ET COMPRENANT LES MENTIONS RELATIVES AU GROUPE

Présentation des états financiers

Les règles et principes comptables français retenus pour l'établissement des comptes sociaux de l'exercice de 19 mois se terminant au 31 juillet 2018 sont identiques à ceux retenus l'exercice précédent.

Les règles et principes comptables retenus pour l'établissement des comptes consolidés sont les normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 31 juillet 2018.

La présentation sur 19 mois fait suite à un changement de date de clôture consécutif au rachat du Groupe Hubwoo par le Groupe Proactis. Nous indiquerons les indicateurs clés sur 12 mois à fin juillet 2018 à titre purement indicatif

Evénements marquants de l'exercice

A la suite du changement de contrôle intervenu en aout 2017, le Groupe Hubwoo dans son ensemble s'est progressivement intégré opérationnellement au Groupe Proactis.

Suite à ce changement de contrôle, le Groupe Hubwoo a modifié ses dates de clôture pour s'aligner sur celles du Goupe Proactis d'où l'exercice de 19 mois présenté dans ce rapport

L'intégration a permis de dégager des synergies dont le résultat est matérialisé par la forte amélioration des principaux indicateurs de rentabilité du Groupe Hubwoo dans le courant de l'exercice.

L'acquisition du groupe Perfect Commerce par Proactis a généré l'obligation de déposer une OPA obligatoire sur les actions Hubwoo. Cette OPA a permis au groupe Proactis d'acquérir 13.037.628 actions

Hubwoo supplémentaires.

Nous rappelons que le siège social se situe au 28, quai Galliéni à Suresnes. Ce déménagement a permis de dégager des économies substantielles au niveau des charges générales du Groupe.

Nous rappelons enfin qu'un contrat de Services fees et qu'une convention de royalties entre Proactis et Hubwoo ont été mis en place en 2017, à la suite du rapprochement et au début de l'intégration entre les deux Groupes.

Situation et activité du groupe Hubwoo au cours de l'exercice

Chiffre d'affaires consolidé sur 19 mois au 31 juillet 2018

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 19m 07.2018 Exercice 2016 SaaS (Software as a Service) 25.8 18.7 Services 1.6 1.8 27.4 20.6

Le Chiffre d'Affaires consolidé1 pour la période de 19 mois se terminant au 31 juillet 2018 s'élève à 27,4 millions d'euros. Il est en retrait sur la composante Saas. Cette évolution est principalement le reflet de la fin de contrat clients, qui n'ont pas été renouvelés à la fin de l'année 2017 ou dans le

courant de 2018, notamment aux Etats-Unis. L'analyse du Chiffre d'Affaires par zone géographique montre en revanche que le chiffre d'affaires se maintient par rapport à 2016 en ce qui concerne la France et Allemagne2

En millions d'Euros

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 T1 2018 T2 2018 07 2018

Chiffre d'affaires consolidé

SaaS (Software as a Service) 5.3 4.8 4.3 4.4 4.2 4.4 4.2 4.0 4.0 3.8 1.3 Services 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 5.7 5.3 4.8 4.8 4.6 4.7 4.4 4.3 4.2 3.9 1.3

Le Chiffre d'Affaires du 2ème trimestre 2018 est stable par rapport au 1er trimestre 2018. Les fluctuations indiquées dans le tableau ci-dessus concernent essentiellement des différences de volume. La composante SaaS, composante récurrente du Chiffre d'Affaires consolidé, s'élève à 3,8 millions d'euros au deuxième trimestre, et représente 97% du Chiffre d'Affaires consolidé total

du trimestre.

1 Le chiffre d'affaires sur 12 mois se terminant au 31 juillet 2018 est de 16,8 millions d'euros. Il se décompose comme suit : - SaaS (Software as a Service): 15,9 millions d'euros - Services : 0,9 millions d'euros

2 Le Chiffre d'affaires sur 12 mois au 31 juillet 2018 pour la France et l'Allemagne s'établit à 10,8millions d'euros

EBITDA et Résultat opérationnel courant

En millions d'Euros

Exercice clôt 31.07.18 Exercice 2016 EBITDA 6.1 4.7 Résultat Opérationnel Courant 3.9 1.9

Le résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, dépréciation des actifs d'exploitation et charges et produits non récurrents (EBITDA)3 s'établit à 6,1 millions d'euros, pour l'exercice de 19 mois se terminant au 31 juillet 2018 2016 contre 4,7 millions d'euros pour 2016.

L'évolution du résultat opérationnel courant est moins impacté par le poids des dotations aux amortissements qui diminue. Il est positif et s'élève à 3,9 millions d'euros pour l'exercice de 19 mois au 31 juillet 2018, à comparer à 1,9 million d'euros pour l'exercice 2016.

Résultat opérationnel et résultat net

En millions d'Euros Exercice clôt 31.07.18 Exercice 2016 Résultat Opérationnel 3.4 1.5 Résultat Net 3.0 1.2

Le résultat opérationnel s'établit à 3,4 millions d'euros pour l'exercice de 19 mois se terminant au 31 juillet 2018, après prise en compte des autres produits et charges opérationnels.

Conformément aux normes IFRS, la valeur du goodwill a fait l'objet d'un test de dépréciation en procédant à l'analyse économique du marché et de son potentiel de croissance, ainsi qu'à l'estimation de la valeur recouvrable. La Note 12 de l'annexe aux états financiers consolidés au 31 juillet 2018 présente ce test de dépréciation, réalisé en application des normes IFRS, et qui a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer une dépréciation supplémentaire en 2018. Cette note détaille également les hypothèses clés, la sensibilité aux hypothèses clés, ainsi que les valeurs des hypothèses clés pour lesquelles la valeur d'utilité serait égale à la valeur comptable.

Le résultat net au 31 juillet 2018 s'établit à 3,0 millions d'euros après prise en compte du résultat financier de -44 milliers d'euros et d'une charge d'impôt de - 353 milliers d'euros.

3 L'EBITDA sur 12 mois au 31 juillet 2018 s'établit à 3.981 milliers d'euros, le résultat opérationnel courant à 2.8 milliers d'euros et le résultat opérationnel à 2.353 milliers d'euros

Capitaux propres

• Capital social

Le nombre des actions émises au 31 juillet 2018 est de 136.345.527 actions, d'une valeur nominale de 0,10 euro. Toutes les actions émises par la Société ont été entièrement libérées. Le montant du capital social au 31 juillet 2018 s'élève donc à 13.634.552,70 euros.

• Gestion du capital

La politique du Groupe consiste à maintenir une base de capital solide, afin de préserver la confiance des investisseurs, des créanciers et du marché et de soutenir le développement futur de l'activité.

Au cours de l'exercice 2007, le Groupe a conclu un contrat de liquidité ayant pour objet d'intervenir sur les actions de Hubwoo S.A.dans la limite maximale de 300.000 €.

Par ailleurs, le Groupe détient toujours 137.125 actions propres au titre d'anciens programmes de rachat.

Au 31 juillet 2018, le Groupe détenait ainsi un total de 903.834 actions propres, dont 766.709 actions au titre du contrat de liquidité, alors que au 31 décembre 2016 le Groupe détenait un total de 1.123.268 actions propres dont 1.076.143 actions au titre du contrat de liquidité.

La valeur d'achat de ces actions est de 404 milliers d'euros au 31 juillet 2018 contre 448 milliers d'euros au 31 décembre 2016. Ces actions sont comptabilisées en diminution des capitaux propres.

.

Trésorerie

La trésorerie du groupe s'établit à 4,4 millions d'euros au 31 juillet 2018, en augmentation de 0,3 million d'euros par rapport au 31 décembre 2016.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont été positifs de 3,3 millions d'euros, compte tenu d'une variation du besoin en fonds de roulement de -1,6 millions et d'une capacité d'autofinancement positive de 5,5 millions d'euros.

La variation du besoin en fonds de roulement s'explique, d'une part, par la baisse du compte fournisseurs, et, d'autre part, par l'évolution du solde en compte courant avec la maison mère et

Perfect Commerce

Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement se sont établis à -2,9 millions d'euros, correspondant en partie à la capitalisation des frais de développement portant sur les différentes technologies Hubwoo (en particulier, autour du Business Network).

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement s'élèvent à 96 milliers d'euros, principalement du fait de remboursements de dettes de location-financement4 pour 118 milliers d'euros.

Structure de financement

4 Le remboursement de dettes de location-Financement sur 12 mois au 31 juillet 2018 s'établit à 48 milliers d'euros

Les sources de financement utilisées par le Groupe en 2018 sont constituées de contrats de location financement

Au 31 juillet 2018, les emprunts du Groupe s'élèvent à 60 milliers d'euros, en baisse par rapport au 31 décembre 2016, quand le montant des emprunts et dettes financières s'élevait à 0,2 million d'euros. Les emprunts au 31 juillet 2018 incluent des location-financements de matériels informatiques5 pour 60 milliers d'euros. Il n'y a plus de dettes liées à l'affacturage.

Proactis Holdings PLC, la société mère ultime du groupe Hubwoo, gère tous les besoins d'emprunt externe de l'ensemble du groupe Proactis, y compris du groupe Hubwoo. Des accords d'emprunt sont en place avec HSBC Bank plc et tous les besoins de financement au sein du groupe seraient satisfaits grâce à cet accord.

Situation et activité de la société Hubwoo S.A. au cours de l'exercice

Evolution du résultat

Le Chiffre d'Affaires de l'exercice6 de 19 mois se terminant au 31 juillet 2018 s'établit à 19,4 millions d'euros (dont 6,4 millions d'euros de facturations faites aux filiales) contre 13,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2016 (dont 4,3 millions d'euros de facturations faites aux filiales). Le Chiffre d'Affaires hors facturations faites aux filiales du Groupe s'établit donc à 12,9 millions d'euros sur les 19 mois se terminant au 31 juillet 2018, contre 9,3 millions pour l'exercice 2016

Les charges d'exploitation s'établissent à 17,3 millions d'euros sur les 19 mois se terminant au 31 juillet 2018, en diminution de 31.6% par rapport à 2016 (25,3 millions d'euros). Les charges d'exploitation, hors charges intra-groupe et hors dotations aux provisions d'amortissement du fonds de commerce s'établissent au 31 juillet 2018 à 12,5 millions d'euros, à un niveau proche de celui enregistré en 2016 (10,1 millions d'euros).

Le Résultat d'Exploitation s'élève à 2,2 millions d'euros sur les 19 mois se terminant au 31 juillet 2018 contre -11,5 millions d'euros en 2016. La variation favorable par rapport à 2016 est due essentiellement au fait qu'il n'y a pas eu de provision complémentaire pour dépréciation du fonds de commerce. Le Résultat Courant Avant Impôt s'élève à -3.9 millions d'euros au 31 juillet 2018 sur 19 mois (contre -22,3 millions d'euros en 2016), après prise en compte de provisions pour dépréciation sur titres de participation et sur comptes courants intra-groupe.

La perte nette s'établit donc à -4.6 millions d'euros sur l'exercice de 19 mois se terminant au 31 juillet 2018

Evolution de la trésorerie

La trésorerie7 de la société (hors actions en auto-contrôle) s'élève à 3,7 millions d'euros au 31 juillet 2018 contre 3,4 millions d'euros à fin 2016.

5 Au 31 juillet 2017, le montant des emprunts liés à des location-financements de matériels informatiques s'élevait à 114 milliers d'euros

6 Sur les 12 mois se terminant au 31 juillet 2018, le chiffre d'affaires ( Accès, Maintenance, commissions et services) de Hubwoo SA est de 7.996 milliers d'euros, et le montant de la facturation faite au filiales est de 3.899 milliers d'euros soit un total de 11.895 milliers d'euros

7 La trésorerie de la société s'élevait à 2,4 millions d'euros au 31 juillet 2017