Hubwoo: Résultats annuels 19 m 07-2018

Résultats Annuels 19 mois au 31 juillet 2018

Paris – 21 Décembre 2018 – Hubwoo (Euronext: HBW.NX), leader dans la gestion globale du spend et des solutions collaboratives des processus business, diffuse aujourd’hui l’information financière au titre de l’exercice de 19 mois se terminant au 31 juillet 2018, en application de la Directive Européenne Transparence.

La présentation est faite sur 19 mois en raison du changement de date de clôture à la suite de l’acquisition du groupe Hubwoo par le groupe Proactis. Les informations financières à 12 mois à fin juillet 2018 sont données à titre indicatif uniquement.

Résultats 19 mois au 31 Juillet 2018 :

Le Conseil d’Administration d’Hubwoo a arrêté les comptes pour la période de 19 mois au 31 Juillet 2018 le 19 Décembre 2018. Les comptes seront formellement certifiés par les Commissaires aux Comptes

Millions € Année se terminant au 31 décembre 2016 Période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 Période de 19 mois se terminant au 31 juillet 2018 Chiffre d'affaires 20.6 16.8 27.4 EBITDA(*) 4.7 4.0 6.1 % de l’EBITDA / Chiffre d’affaire 23 % 24 % 22 % Résultat Net - Part du groupe 1.2 2.5 3.0 Flux de trésorerie d'exploitation -0.6 3.5 3.3 Trésorerie 4.1 4.4 4.4 (*)EBITDA : Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements, dépréciation des actifs d'exploitation et charges et produits non récurrents

Chiffre d’Affaires

Sur la période de 19 mois à fin Juillet 2018, le Chiffre d’Affaires est en hausse de 33% par rapport à 2016. Si l’on regarde sur la période de 12 mois à fin Juillet 2018, le Chiffre d’Affaires s’établit à 16.8 M €, soit une diminution de 18% par rapport à 2016. Cette tendance est principalement due au non-renouvellement des contrats de solutions SAP lorsque ceux-ci arrivent à leur échéance. Les revenus tirés de la suite de solutions Hubwoo Business Network sont robustes.

Rentabilité

La Société a enregistré un EBITDA(*) de 6,1 M € pour la période de 19 mois (2016 : 4.7 M€). L’équivalant pour la période de 12 mois à fin Juillet 2018 était de 4.0 M €. Cette réduction reflète la baisse des ventes au cours de la période, mais est presque entièrement compensée par le programme de réduction des coûts mis en place après l'intégration à Perfect Commerce en première instance, puis poursuivi après l'acquisition du groupe Hubwoo par le groupe Proactis.

Le résultat net s'élève à 3,0 M € (1,2 M € en 2016) et était, pour la période de 12 mois au 31 juillet 2018, de 2,5 M €.

Cash-flow

Au cours de la période de 19 mois au 31Juillet 2018, le cash-flow opérationnel du Groupe était de 3,3 M €. Les investissements en capitaux restent significatifs, à 2,9 M €, et ont été concentrés sur la suite de solutions stratégiques de la société, The Business Network. Le Groupe disposait de soldes de trésorerie positifs de 4,4 M € au 31 juillet 2018 (31 décembre 2016 : 4,1 M €).

