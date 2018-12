Hugo Boss : A proximité d'un support moyen terme important 07/12/2018 | 08:50 achat En cours

Cours d'entrée : 59.7€ | Objectif : 65€ | Stop : 56.6€ | Potentiel : 8.88% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Hugo Boss. En effet, la zone support actuellement testée des 59.4 EUR arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 65 €. Graphique HUGO BOSS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 59.4 EUR.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Sous-secteur Habillement et accessoires - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HUGO BOSS -16.24% 4 755 LVMH MOËT HENNESSY VUITTON .. 1.02% 142 319 VF CORPORATION 8.57% 31 725 HENNES & MAURITZ -7.22% 25 507 LULULEMON ATHLETICA INC. 67.25% 17 399 UNDER ARMOUR 66.81% 10 455 RALPH LAUREN CORP 4.96% 8 754 MONCLER 11.46% 8 446 PVH CORPORATION -22.27% 8 182 PUMA 24.10% 7 724 GILDAN ACTIVEWEAR INC 11.33% 6 948

