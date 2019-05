Hugo Boss : Des niveaux de prix intéressants 22/05/2019 | 14:27 achat En cours

Cours d'entrée : 55.22€ | Objectif : 60€ | Stop : 52.9€ | Potentiel : 8.66% Hugo Boss revient à proximité de points d'entrée intéressants dans une optique à moyen terme. On pourra considérer le mouvement baissier de ces dernières semaines comme une opportunité pour se positionner.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 60 €. Graphique HUGO BOSS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 53.32 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 52.96 EUR.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Habillement et accessoires - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HUGO BOSS 1.97% 4 292 LVMH MOËT HENNESSY VUITTON .. 29.80% 185 933 VF CORPORATION 29.10% 35 846 LULULEMON ATHLETICA INC. 45.16% 22 687 UNDER ARMOUR 35.09% 10 049 MONCLER 19.50% 9 853 RALPH LAUREN CORP 10.16% 8 738 PVH CORPORATION 16.75% 7 959 GILDAN ACTIVEWEAR INC 20.90% 7 759 COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY 16.07% 6 666 HANESBRANDS 34.80% 5 990

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 2 925 M EBIT 2019 376 M Résultat net 2019 260 M Trésorerie 2019 28,9 M Rendement 2019 5,28% PER 2019 14,43 PER 2020 12,92 VE / CA 2019 1,31x VE / CA 2020 1,23x Capitalisation 3 848 M Prochain événement sur HUGO BOSS 01/08/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 72,9 € Ecart / Objectif Moyen 33% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mark Alexander Langer Chief Executive Officer Michel Perraudin Chairman-Supervisory Board Yves Müller Chief Financial Officer Antonio Simina Deputy Chairman-Supervisory Board Sinan Piskin Member-Supervisory Board