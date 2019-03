Données financières (€) CA 2019 2 930 M EBIT 2019 379 M Résultat net 2019 266 M Trésorerie 2019 36,2 M Rendement 2019 4,73% PER 2019 15,96 PER 2020 14,24 VE / CA 2019 1,47x VE / CA 2020 1,39x Capitalisation 4 344 M Prochain événement sur HUGO BOSS 13/03/19 MainFirst Best of Southern Germany Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 73,9 € Ecart / Objectif Moyen 20% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mark Alexander Langer Chief Executive Officer Michel Perraudin Chairman-Supervisory Board Yves Müller Chief Financial Officer Antonio Simina Deputy Chairman-Supervisory Board Sinan Piskin Member-Supervisory Board