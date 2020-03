Hugo Boss : Credit Suisse reste neutre, corrige sa cible

10/03/2020 | 11:51

L'analyste Credit Suisse annonce ce mardi corriger son objectif de cours sur le titre Hugo Boss, passant de 46 à 43 euros, tout en conservant sa recommandation 'neutre' sur celui-ci sur fond d'incertitudes sur la demande en Europe.



'L'Europe représente 64% des ventes. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les plus grands marchés européens et nous supposons que la fréquentation commencera à être affectée négativement à partir de début mars', indique le broker.



La nouvelle cible de Credit Suisse reste cependant légèrement au-dessus des cours actuels du titre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.