Hugo Boss : HSBC y croit pour 2019

Dans un marché qui rebondit, la hausse est amplifiée par les commentaires élogieux de HSBC, qui cite Hugo Boss parmi ses fortes convictions du secteur du luxe pour l'année 2019, en visant 78 EUR. Le bureau d'études estime que les efforts de restructuration démarrés en 2016 entrent dans leur dernière ligne droite et devraient permettre de mettre en lumière la sous-valorisation du dossier. En outre, ce qui a pu apparaître longtemps comme un handicap ces dernières années, une faible exposition à la Chine, pourrait devenir un atout dans les circonstances actuelles. Ci-dessous, la trajectoire de résultats du groupe de Metzingen :En Europe, Hugo Boss est la valeur la plus prolifique du secteur durant la séance du mardi 8 janvier, devant le bijoutier danois Pandora (+4,8% à 288,30 DKK), la griffe italienne d'ultra-luxe Brunello Cucinelli (+3,8% à 31,60 EUR) et la référence LVMH (+3,3% à 259 EUR).