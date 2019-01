22/01/2019 | 11:43

UBS a confirmé son conseil d'achat sur l'action du spécialiste allemand du prêt-à-porter 'haut de gamme' Hugo Boss en raison d''une belle fin d'année 2018'. L'objectif de cours à 12 mois est maintenu à 84 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 35%.



Les analystes saluent les ventes du groupe au 4e trimestre (T4) qui, à 783 millions d'euros, ont dépassé leurs attentes (770 millions) de l'ordre de 2%.



'La croissance organique des ventes de détail a accéléré en séquentiel pour atteindre 4%' au T4, comme attendu par les analystes. En effet, la base de comparaison est devenue plus favorable en Europe, alors que la forte croissance des ventes en ligne se poursuivait (+ 37%). De plus, la progression les ventes de gros a nettement dépassé les attentes : + 15% hors changes, alors que le bureau d'études ne visait que + 6%. UBS déduit de ces croissances soutenues que le niveau des stocks a dû baisser en fin d'année.



Enfin, en vue des comptes annuels qui seront présentés le 7 mars, Hugo Boss s'attend à un EBITDA récurrent 'pratiquement stable' en 2018, alors qu'il envisageait précédemment une variation entre - 2% et + 2% par rapport à 2017. UBS calcule qu'au seul 4e trimestre, l'EBITDA a dû augmenter de 13% sur un an.





