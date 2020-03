HUGO BOSS pénalisé par le coronavirus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hugo Boss progresse de 0,3% à 38,09 euros. Le fabricant allemand de prêt à porter a dévoilé ce matin des résultats annuels contrastés et prévenu que le coronavirus pèserait sur son activité cette année. Pour autant, le groupe de luxe a relevé son dividende annuel à 2,75 euros par titre, contre 2,7 euros en 2018. L'an dernier, la société en pleine réorganisation a réalisé un bénéfice net de 212 millions d'euros, en baisse de 10%. Le résultat opérationnel a reculé de 4% à 333 millions, faisant ressortir une marge de 11,5% contre 12,4% un an plus tôt.Le chiffre d'affaires, publié en janvier, a progressé de 3% à 2,884 milliards. La croissance organique s'est établie à 2%.Pour 2020, Hugo Boss table sur une croissance organique de ses ventes comprise entre 0% et 2% et sur un résultat opérationnel compris entre 320 et 350 millions.Après un début d'année très encourageant, le groupe a pris de plein fouet l'impact du coronavirus. Près de la moitié des 150 points de vente en Chine continentale, à Macao et à Hong Kong sont fermés depuis fin janvier et les autres fonctionnent très mal. La situation est également difficile dans d'autres marchés clefs, a prévenu la société qui espère une normalisation progressive à partir du second semestre.