Hugo Boss : confiant pour le T4 après un T3 décevant

06/11/2018 | 10:21

La chaleur de l'été a pénalisé Hugo Boss au 3e trimestre, mais le groupe a cependant maintenu ses prévisions en misant sur une fin d'année dynamique. L'action prend d'ailleurs 2% ce matin à Francfort dans un marché indécis.



Après une hausse, hors effets de changes, de 5% au 1er semestre (S1), les ventes de la marque allemande de prêt-à-porter haut de gamme n'ont progressé que de 1% dans ces mêmes termes au 3e trimestre (T3), où elles ont atteint 710 millions d'euros. Selon le directeur général, Mark Langer, 'l'été long et chaud a notamment pénalisé notre activité'.



Par région, si la tendance est restée positive au T3 en Asie-Pacifique (+ 7%) et sur le continent américain (+ 5%), elle a viré au rouge en Europe (- 2%, après + 6% au S1), marché qui concentre près des deux tiers des facturations. En conséquence, l'EBITDA courant s'est tassé de 12% à 126 millions d'euros, d'où une marge réduite de 230 points de base à 17,8%. Le bénéfice net a plié de 18% à 66 millions.



Cependant, Hugo Boss maintient ses prévisions annuelles augurant notamment d'une hausse du CA hors changes allant jusqu'à 5% (sachant que ce taux atteint déjà 4% sur neuf mois) et d'une variation de l'EBITDA de -/+ 2%. 'Nous nous attendons à une forte accélération des ventes et des profits au 4e trimestre (T4). Nous sommes en conséquence très confiants quant à l'atteinte de nos objectifs annuels', a déclaré Mark Langer, qui se montre également optimiste quant à 2019.



