Hugo Boss : en chute libre après un avertissement

11/10/2019 | 11:15

Hugo Boss plonge de 13,8% à Francfort, miné par des objectifs annuels réduits : il n'attend plus qu'une croissance de ses ventes ajustées de changes 'à un pourcentage dans le bas de la plage à un chiffre' et non plus 'vers le bas de la plage médiane de pourcentage à un chiffre'.



De même, la maison de vêtements allemande anticipe désormais un profit opérationnel entre 330 et 340 millions d'euros pour 2019, contre 347 millions en 2018, alors qu'il l'attendait précédemment en croissance 'vers le bas de la plage haute de pourcentage à un chiffre'.



Hugo Boss explique prendre en compte 'des incertitudes macroéconomiques persistantes qui pèsent sur de plus en plus sur la demande des ménages', en particulier en Amérique du Nord, ainsi que l'effet négatif des troubles politiques à Hong Kong.



