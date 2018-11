Hugo Boss : en léger retrait après ses objectifs à quatre ans

15/11/2018 | 12:06

Hugo Boss recule de 1,1% à Francfort, après la présentation d'objectifs à l'occasion d'une journée investisseurs à Londres, dont une croissance de 5 à 7% en moyenne de ses revenus à taux de changes constants sur les quatre prochaines années.



La maison de vêtements allemande vise aussi une progression de son profit opérationnel 'significativement plus élevée' que celle de ses ventes, et table ainsi sur une amélioration de sa marge opérationnelle à 15% en 2022.



Anticipant un free cash-flow entre 250 et 350 millions d'euros par an d'ici 2022, Hugo Boss confirme en outre son objectif d'une distribution de dividendes aux actionnaires représentant entre 60 et 80% de son bénéfice net.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.