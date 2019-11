Hugo Boss : en légère baisse après le point d'activité

05/11/2019 | 11:06

Hugo Boss recule de 0,9% à Francfort, après la publication d'un profit opérationnel en baisse de 13% à 80 millions d'euros (hors effets IFRS 16) au titre du troisième trimestre, manquant ainsi les attentes selon la maison de vêtements.



A 720 millions d'euros, son chiffre d'affaires s'est accru de 1% en données publiées et a stagné hors effets de changes, avec en particulier une détérioration des conditions de marché en Amérique du Nord.



'L'environnement de marché difficile démontre l'importance de se concentrer sur nos priorités stratégiques', commente le CEO Mark Langer, 'Au dernier trimestre, nous avons l'intention de faire croitre à nouveau notre profit opérationnel'.



