Hugo Boss : légère croissance du CA en 2018

22/01/2019 | 09:15

Hugo Boss publie à titre préliminaire un chiffre d'affaires de près de 2,8 milliards d'euros au titre de l'exercice 2018, en progression de 2% en données brutes et de 4% à taux de changes constants.



'La croissance dynamique dans l'activité de distribution en propre en a été le principal contributeur', explique la maison de vêtements, ajoutant que son activité de vente en ligne a pour la première fois dépassé les 100 millions d'euros de ventes.



Grâce à cette croissance du chiffre d'affaires combinée à une gestion stricte des coûts, le groupe allemand anticipe un EBITDA avant éléments exceptionnels globalement au niveau de l'année précédente (497 millions).



