Hugo Boss : perte essuyée au 1er trimestre

05/05/2020 | 10:36

Hugo Boss lâche 2,5% à Francfort après la publication par le groupe de vêtements d'une perte opérationnelle de 14 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, contre un profit de 57 millions un an auparavant.



La rentabilité a souffert d'une chute de 16% du chiffre d'affaires à 555 millions d'euros (-17% à taux de changes constants), l'épidémie de coronavirus ayant impacté une activité qui avait connu un début d'année 'très encourageant'.



'L'évolution future de la pandémie sur de nombreux marchés importants demeure incertaine, aussi des prévisions fiables sur le développement des ventes et des résultats en 2020 n'est actuellement pas possible', estime l'Allemand.



