Hugo Boss : prend une veste en bourse

Les produits Hugo Boss ont souffert au cours du 3e trimestre, en particulier aux Etats-Unis et à Hong Kong. La marque de prêt-à-porter vise désormais une croissance faible de ses ventes sur l'exercice et un résultat opérationnel compris entre 330 et 340 M€, alors que le consensus visait 356 M€. La chute boursière peut paraître disproportionnée, mais elle s'explique aisément : les investisseurs sont très exigeants vis-à-vis du secteur qui a enfanté quelques-unes des plus belles performances de ces dernières années.

Le consensus avant l'annonce du jour (Source Zonebourse avec S&P)

Hugo Boss "souffre d'une modification structurelle du marché de la mode, du retard accumulé dans la digitalisation de son réseau de distribution et de tendances faiblardes sur le marché américain", résume Volker Bosse, analyste chez Baader Helvea et parfait homophone de la société qu'il couvre. Le spécialiste pense en outre que le tailleur va aussi souffrir du Brexit et de la dévaluation de la livre sterling, lui qui réalise 12% de ses ventes outre-Manche. Bosse pense que le consensus Boss va s'ajuster en baisse de 4% sur les ventes et de 5 à 7% sur l'Ebit. Il conseille malgré tout à ses clients d'acheter le titre en visant 67 EUR.

Il n'y a pas de match entre LVMH, le STOXX Europe 600 et Hugo Boss