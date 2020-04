Hugo Boss : suspension du dividende

07/04/2020 | 10:27

Hugo Boss fait part de la suspension de son dividende au titre de 2019, dans le but de renforcer sa stabilité financière, ainsi que de la renonciation volontaire par les membres de son conseil de direction à 40% de leurs rémunérations pour les mois d'avril et mai.



La chaine de vêtements va aussi introduire le travail à temps partiel pour ses employés en Allemagne à partir d'avril, et dédier son site de Metzingen à la fabrication de masques réutilisables, avec pour but d'en offrir 200.000 aux autorités dans les prochaines semaines.



