Francfort (awp/afp) - Le groupe de prêt-à-porter allemand Hugo Boss a affiché sa confiance pour la fin de l'année malgré une baisse du bénéfice net au troisième trimestre, après un démarrage tardif de la saison automne/hiver et une course aux rabais imposée par la concurrence.

La baisse de 18% à 66 millions d'euros (76 millions de francs suisses) intervient alors que le chiffre d'affaires du groupe est stable, à 710 millions d'euros (+1% hors effets de change), tandis que la marge a souffert d'une "pression accrue au rabais" en raison du "contexte de marché difficile", note le groupe.

Des effets de change négatifs ont pesé à hauteur de 5 millions d'euros sur le résultat.

"Le troisième trimestre n'était pas facile", a déclaré le patron de Hugo Boss, Mark Langer.

"Pour le quatrième trimestre, nous attendons cependant une évolution beaucoup plus dynamique du chiffre d'affaires et du bénéfice, et nous croyons pouvoir atteindre nos prévisions de résultats annuels", soit une légère hausse du bénéfice net et du chiffre d'affaires, a-t-il ajouté.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires en Europe (-2% hors effets de change) a souffert du long été en Allemagne et en France, qui a "retardé le lancement de la collection automne/hiver", explique le groupe surtout connu pour ses costumes pour hommes.

L'évolution était positive en Asie (+7% hors effets de change) et en Amérique (+5% hors effets de change). Les ventes en ligne ont continué de progresser fortement (+38% sur un an).

Les ventes de vêtements masculins sont en hausse de 1% tandis que les vêtements pour femmes ont généré 7% de chiffre d'affaires en moins (hors effets de change) au troisième trimestre en raison d'une réorganisation des surfaces de ventes.

La firme de Metzingen a lancé à l'automne 2016 une restructuration pour stopper l'érosion de ses ventes, passant par la fermeture de magasins non rentables, un recentrage sur ses deux marques phare Hugo et Boss et un développement du commerce en ligne.

Vers 09h15 GMT à la Bourse de Francfort, au sein d'un indice des valeurs moyennes MDax quasiment stable (-0,04%), Hugo Boss prenait 2,44% à 65,50 euros.

