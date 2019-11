Humana : Techniquement solide 22/11/2019 | 16:41 achat En cours

Cours d'entrée : 337.26$ | Objectif : 354$ | Stop : 330$ | Potentiel : 4.96% Humana dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 354 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 39% à l'horizon 2021.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Le titre est valorisé sur 2019 à 0.71 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 288.09 USD.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 338.95 USD.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 353.98 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Sous-secteur Systèmes de soins de santé - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HUMANA 17.90% 44 822 UNITEDHEALTH GROUP 10.61% 262 008 CIGNA CORPORATION 5.94% 75 137 ANTHEM, INC. 11.84% 74 479 CENTENE CORPORATION 3.14% 24 699 WELLCARE HEALTH PLANS 35.28% 16 074 MOLINA HEALTHCARE, INC. 16.76% 8 508 MAGELLAN HEALTH, INC. 34.94% 1 878

Données financières (USD) CA 2019 64 693 M EBIT 2019 3 325 M Résultat net 2019 2 407 M Dette 2019 1 002 M Rendement 2019 0,65% PER 2019 18,7x PER 2020 18,5x VE / CA2019 0,71x VE / CA2020 0,64x Capitalisation 44 822 M Prochain événement sur HUMANA 04/12/19 Journée investisseur - Bank of America Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 341,44 $ Dernier Cours de Cloture 338,24 $ Ecart / Objectif Haut 10,9% Ecart / Objectif Moyen 0,95% Ecart / Objectif Bas -10,7% Dirigeants Nom Titre Bruce Dale Broussard President, Chief Executive Officer & Director Kurt J. Hilzinger Chairman Brian A. Kane Chief Financial Officer & Senior Vice President Brian P. LeClaire Chief Information Officer & Senior Vice President Sam Deshpande SVP, Chief Risk & Technology Officer