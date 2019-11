Humana : relèvement d'objectif de BPA annuel

Données financières (USD) CA 2019 64 299 M EBIT 2019 3 311 M Résultat net 2019 2 401 M Dette 2019 738 M Rendement 2019 0,74% PER 2019 16,5x PER 2020 16,0x VE / CA2019 0,63x VE / CA2020 0,57x Capitalisation 39 818 M Graphique HUMANA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HUMANA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 325,16 $ Dernier Cours de Cloture 294,75 $ Ecart / Objectif Haut 27,2% Ecart / Objectif Moyen 10,3% Ecart / Objectif Bas -1,61% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bruce Dale Broussard President, Chief Executive Officer & Director Kurt J. Hilzinger Chairman Brian A. Kane Chief Financial Officer & Senior Vice President Brian P. LeClaire Chief Information Officer & Senior Vice President Sam Deshpande SVP, Chief Risk & Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HUMANA 2.89% 39 818 UNITEDHEALTH GROUP 0.86% 237 204 ANTHEM, INC. 3.95% 69 223 CIGNA CORPORATION -4.25% 67 907 CENTENE CORPORATION -10.08% 21 451 WELLCARE HEALTH PLANS 23.77% 14 706