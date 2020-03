Huntsworth plc : +51% après une OPA pas tout à fait inattendue

Selon les termes de l'accord validé par le conseil d'administration, les actionnaires d'Huntsworth recevront 108 GBp par action en espèces, ce qui représente une prime de 50% par rapport au cours de clôture du lundi, 72 GBp.

Le prix proposé est très proche de l'objectif de cours de Liberum (110 GBp), qui s'ajuste au prix d'offre et ramène d'acheter à conserver sa recommandation. L'analyste ne voit pas vraiment de surenchère possible de la part d'un acteur du secteur. "Nous avions signalé en début d'année que la société ressemblait de plus en plus à une cible d'achat", rappelle Liberum. Bien vu.