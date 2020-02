HUYA Inc. : Bon timing en données hebdomadaires

Données financières (CNY) CA 2019 8 328 M EBIT 2019 528 M Résultat net 2019 449 M Trésorerie 2019 6 394 M Rendement 2019 - PER 2019 68,5x PER 2020 31,7x VE / CA2019 2,65x VE / CA2020 1,78x Capitalisation 28 492 M Prochain événement sur HUYA INC. 12/02/20 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 194,33 CNY Dernier Cours de Cloture 132,03 CNY Ecart / Objectif Haut 75,5% Ecart / Objectif Moyen 47,2% Ecart / Objectif Bas 22,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Rong jie Dong Chief Executive Officer & Director Xue Ling Li Chairman Xiao Zheng Liu Chief Financial Officer Li Gao Lai Chief Technology Officer Hong Qiang Zhao Independent Director