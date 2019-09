Assemblée générale mixte d'Hybrigenics : seconde convocation le 20 septembre 2019

Paris, le 06 septembre 2019 - Hybrigenics (ALHYG), société biopharmaceutique cotée à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME,informe ses actionnaires que l'Assemblée générale mixte convoquée le 6 septembre 2019 n'a pas pu délibérer valablement faute de quorum, et qu'une nouvelle Assemblée générale mixte est appelée à délibérer sur le même ordre du jour le 20 septembre 2019 à 14h00 au siège social de la société, 3-5impasse Reille à Paris (75014).

Un avis de deuxième convocation sera publié prochainement au BALO. L'ordre du jour porte sur les comptes annuels 2018 et sur le projet de prise de contrôle d'Hybrigenics par DMS Group via un apport partiel d'actifs du pôle DMS Biotech, division de DMS Group dédiée aux biotechnologies.

Il est possible de voter par internet jusqu'au 19 septembre à 15 heures via la plateforme VOTACCESS directement sur le portail internet du compte personnel de chaque actionnaire qui détient des actions Hybrigenics (si l'établissement bancaire teneur du compte est adhérent à cette plateforme).

Il est également possible de voter par correspondance ou d'envoyer une procuration, ce courrier devant toutefois être reçu par CACEIS le 16 septembre au plus tard. Le formulaire de vote par correspondance et un modèle d'attestation de détention d'actions sont disponibles sur le site internet d'Hybrigenics : https://www.hybrigenics.com/contents/documents/assemblees-generales

Projet de prise de contrôle d'Hybrigenics par DMS Group par voie d'apport partiel d'actifs

DMS Group et Hybrigenics ont négocié depuis février 2019 l'apport de DMS Biotech, la division de DMS Group dédiée aux biotechnologies, à Hybrigenics (cf. communiqué de presse du 7 février 2019). Les vérifications nécessaires et les analyses appropriées (« due diligences ») ont été effectuées et un commissaire à la scission et aux apports a été désigné par le Tribunal de commerce de Montpellier (cf. communiqué de presse du 20 juin 2019). L'évaluation par le commissaire à la scission et aux apports a conclu à l'équité de l'opération et un traité d'apport a été signé. Ce projet d'apport partiel d'actifs est donc maintenant soumis à l'approbation des actionnaires respectifs d'Hybrigenics et de DMS Group lors d'assemblées générales extraordinaires.

En cas d'approbation des actionnaires, à l'issue de l'opération (émission d'actions nouvelles en rémunération de l'apport de DMS Biotech), DMS Group détiendrait 80% d'Hybrigenics et les actionnaires d'Hybrigenics avant l'opération en possèderaient 20%. Ce projet de rapprochement est également conditionné à l'obtention par DMS d'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'obligation de déposer une offre publique sur les titres Hybrigenics sur le fondement des articles 234-8,234-9 3° et 234-10 du Règlement Général de l'AMF. Sous réserve de l'obtention de cette dérogation, l'apport partiel d'actif devra être effectif avant le 31 décembre 2019.