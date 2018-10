HYBRIGENICS : suspendu dans l'attente du résultat d'une étude de phase 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hybrigenics (+0,49% à 0,412 euro vendredi à la clôture) a demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. Le résultat d'une analyse intermédiaire de futilité de l'étude clinique de phase II en double-aveugle contre placebo de l'inécalcitol dans la leucémie myéloïde aiguë sera publié avant la reprise de cotation.Hybrigenics se focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques innovantes contre le cancer.Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D actif par voie orale.L'inécalcitol a démontré son excellente tolérance et une forte présomption d'efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère, chimiothérapie intraveineuse de référence dans cette indication.L'inécalcitol a également été testé dans deux études cliniques pilotes de Phase II dans la leucémie lymphoïde chronique et dans la leucémie myéloïde chronique, et une étude clinique internationale de Phase II en double-aveugle contre placebo est actuellement en cours dans la leucémie myéloïde aiguë. L'inécalcitol a reçu le statut de médicament orphelin pour la leucémie lymphoïde chronique et leucémie myéloïde aiguë en Europe et aux Etats-Unis.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.