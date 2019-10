Hybrigenics : DMS a finalisé le rachat d'HYBRIGENICS

0

DMS a finalisé le rachat d'Hybrigenics. La medtech, via so pôle DMS Biotech, détient 80% du capital et des droits de vote d’Hybrigenics, qui sera consolidé par intégration globale à compter du 1er juillet 2019 dans les comptes consolidés du groupe. Le flottant est constitué du solde du capital social et représente donc 20% du capital et des droits de vote d’Hybrigenics. Sur la base du dernier cours de clôture de l’action (au 14 octobre 2019), la capitalisation boursière d’Hybrigenics s’établit désormais à 25,1 millions d'euros.DMS Biotech porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies, en particulier la recherche en matière de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.Le pôle DMS Biotech est constitué de la société Stemcis et de sa filiale Adip'Sculpt, qui commercialise des dispositifs de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux) en chirurgie plastique et reconstructive.