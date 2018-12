Hybrigenics : comptes consolidés semestriels 2018 établis en valeur de liquidation

Paris, le 03 décembre 2018 - Hybrigenics (ALHYG), société biopharmaceutique cotée à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME, publie aujourd'hui ses comptes consolidés semestriels établis en valeur de liquidation en prévision de son Assemblée Générale Mixte appelée à se prononcer le 20 décembre 2018 sur la dissolution et la liquidation amiable de la société.

D'un point de vue comptable, compte-tenu de la proposition de dissolution de la société aux actionnaires, les états financiers consolidés semestriels d'Hybrigenics SA au 30 juin 2018 ne sont pas présentés selon le principe de continuité d'exploitation : l'ensemble des actifs à réaliser et des passifs à rembourser jusqu'à la date effective de la liquidation, a été comptabilisé, sans tenir compte du principe de séparation des exercices. Aucune comparaison avec les comptes annuels ou semestriels habituels ne serait donc pertinente.

Normes IFRS (millions d'euros) Du 1er janvier 2018 à la fin de liquidation Chiffre d'affaires

Autres produits de l'activité

0 1,5

Total des produits de l'activité 1,5 Total des charges opérationnelles

(9,7)

Perte opérationnelle (8,1)

Résultat des activités non maintenues

(0,1)

Résultat de cession des activités non maintenues

(0,1)

Perte nette (8,7) Capitaux propres 0,4

Le compte de résultat prend en compte tous les produits et charges passés et à venir à partir du 1er janvier 2018 et notamment l'intégralité des coûts engagés pour l'étude clinique arrêtée en octobre 2018 mais dont une grande partie des factures restent à recevoir, les frais du personnel de R&D jusqu'à fin novembre 2018 et du personnel administratif jusqu'à fin janvier 2019, les frais de licenciements et diverses dépenses de fonctionnement courant.

Des hypothèses conservatrices ont été retenues et l'ensemble des actifs a été intégralement déprécié à l'exception des crédits d'impôt-recherche de l'exercice 2017, qui reste à percevoir pour une valeur de 649 K€, et de l'exercice 2018 estimé à 348 K€ à percevoir en 2019. Dans ces conditions, les capitaux propres à l'issue de la liquidation sont indicatifs de la valeur résiduelle minimale et se montent à 426 K€.

Certains leviers supplémentaires pourraient se matérialiser dans les deux prochaines années mais restent soumis à des aléas qu'Hybrigenics ne maîtrise pas :

- versement d'une subvention de recherche par l'Agence Nationale de la Recherche pour un montant de 148 K€ en 2019,

- obtention du prochain paiement d'étape dans le développement d'un inhibiteur d'USP par Servier pour une valeur de 2 M€ à partir de 2020,

- vente ou octroi de licence de brevets d'inhibiteurs d'USP,

-

vente ou octroi de licence des brevets protégeant l'inécalcitol.

La position de trésorerie d'Hybrigenics s'élevait à 3,1 millions d'euros au 31 octobre 2018.

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

L'inécalcitol est un agoniste des récepteurs de la vitamine D. L'inécalcitol avait démontré son excellente tolérance et une présomption d'efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®. L'inécalcitol avait également été testé dans deux études cliniques pilotes de Phase II dans la leucémie lymphoïde chronique et dans la leucémie myéloïde chronique. L'inécalcitol a échoué à prolonger la survie globale de patients âgés atteints de leucémie myéloïde aiguë dans une étude clinique internationale de Phase II en double-aveugle contre placebo.

Hybrigenics et Servier ont collaboré sur une USP particulière en oncologie. Dans ce programme de R&D, deux étapes ont été franchies et des jalons supplémentaires sont susceptibles d'être atteints jusqu'à l'enregistrement potentiel d'un médicament.

Hybrigenics Pharma Inc, basée à Cambridge, Massachusetts, USA, est la filiale américaine d'Hybrigenics.

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930

Mnémo : ALHYG