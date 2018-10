Communiqué de Presse 19 octobre 2018 - 18h00 CEST

Hybrigenics : demande de suspension de cotation

Paris, le 19 octobre 2018 - Hybrigenics (ALHYG), société biopharmaceutique cotée à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME, et focalisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre le cancer, annonce avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions (FR0004153930) dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.

Le résultat d'une analyse intermédiaire de futilité de l'étude clinique de phase II en double-aveugle contre placebo de l'inécalcitol dans la leucémie myéloïde aiguë sera publié avant la reprise de cotation.

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques innovantes contre le cancer.

Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D actif par voie orale. L'inécalcitol a démontré son excellente tolérance et une forte présomption d'efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de référence dans cette indication. L'inécalcitol a également été testé dans deux études cliniques pilotes de Phase II dans la leucémie lymphoïde chronique et dans la leucémie myéloïde chronique, et une étude clinique internationale de Phase II en double-aveugle contre placebo est actuellement en cours dans la leucémie myéloïde aiguë. L'inécalcitol a reçu le statut de médicament orphelin pour la leucémie lymphoïde chronique et leucémie myéloïde aiguë en Europe et aux Etats-Unis.

Le programme de recherche d'Hybrigenics explore le rôle des enzymes appelées Ubiquitin-Specific Proteases (USP) dans l'équilibre entre dégradation et recyclage de protéines appelées onco-protéines en raison de leur implication dans différents cancers, et l'intérêt d'inhibiteurs d'USP comme candidat médicament anti-cancéreux. Hybrigenics et Servier ont collaboré sur une USP particulière en oncologie. Dans ce programme de R&D, deux étapes ont été franchies et des jalons supplémentaires sont susceptibles d'être atteints jusqu'à l'enregistrement potentiel d'un médicament.

Hybrigenics Pharma Inc, basée à Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis, est la filiale américaine d'Hybrigenics.

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930

Mnémo : ALHYG

Hybrigenics NewCap Rémi Delansorne Communication financière Directeur Général Pierre Laurent / Mathilde Bohin Tél. : +33 (0)1 58 10 38 00 Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 investors@hybrigenics.com hybrigenics@newcap.eu Page 1

