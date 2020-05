Hybrigenics : première victoire contre un brevet américain

25/05/2020 | 11:19

Hybrigenics annonce une première victoire contre un brevet américain délivré à Forma Therapeutics portant sur des inhibiteurs de l'UbiquitinSpecific Protease n° 7 (USP7), par une décision de l'US Patent and Trademark Office.



Cette décision invalide 16 des 17 revendications du brevet US9,840,491 qui porte sur des inhibiteurs spécifiques d'USP7 appartenant à la même classe chimique que ceux du brevet US9,546,150 d'Hybrigenics déposé quatre années avant Forma Therapeutics.



La société explique que les inhibiteurs d'USP7 s'opposent au recyclage de nombreuses onco-protéines par l'USP7 et favorisent leur dégradation ; ce faisant, ils ont le potentiel pour ralentir la progression de certains cancers.



