Hydro Exploitations : Eric Léger, nouveau responsable de nos ateliers centraux

Il est ainsi à la tête d'une quarantaine de spécialistes qui œuvrent chaque année, de près ou de loin, à plusieurs centaines de projets allant de simples travaux réalisés sur une pièce jusqu'à la révision complète et complexe de composants mécaniques. Nous lui avons posé trois questions.

En quoi la synergie entre nos trois ateliers constitue-t-elle une réelle plus-value pour nos clients ?

Nos clients bénéficient d'un interlocuteur unique et tous les travaux (usinage, révision de composants mécaniques et révision de roues) sont regroupés sur un seul site à Martigny. Cette proximité garantit une grande réactivité durant les différentes révisions et une mise en commun des compétences en cas de problèmes survenant dans la phase d'évaluation des pièces.

Une équipe de montage est rattachée aux ateliers centraux. Quelles sont ses missions ?

Dans ce monde d'optimisation, nos clients n'ont plus nécessairement la disponibilité ou voir même les compétences pour assurer le démontage et le remontage sur site de composants mécaniques à réhabiliter. Notre équipe de montage, effectue des expertises et des travaux sur site (mesures, états des lieux…). Elle est impliquée, par son responsable Yvon Bruchez, dans les différents projets déjà au niveau de l'offre pour le calcul des coûts in situ. Après les travaux de révision, nos spécialistes peuvent aussi être amenés à participer à la mise en service des installations révisées.

Pouvez-vous l'illustrer par un ou deux exemples concrets ?

Nos prestations en tuyauterie à la Veudale pour Nant de Drance de même que la révision de la turbine Francis du Carrelet pour EDF. Nous avons pu intervenir directement sur site, au bénéfice premier de nos clients.