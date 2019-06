Hydro Exploitations : Un bon résultat 2018 dans un environnement compétitif

L'entreprise de services dans le secteur hydroélectrique, HYDRO Exploitation SA, est satisfaite de son exercice 2018. La diminution - attendue - de son chiffre d'affaires a été maîtrisée. L'entreprise s'oriente vers le développement d'une maintenance 4.0.

Le chiffre d'affaires 2018 d'HYDRO Exploitation SA s'élève à CHF 74,3 millions (CHF 79,4 millions en 2017). Ce recul prévu de 6% s'inscrit dans un contexte économique difficile pour le marché de l'hydroélectricité. Cette baisse a toutefois été quasiment compensée par la part du chiffre d'affaires, en progression de 13% par rapport à 2017, réalisé avec les clients pour lesquels nous n'exploitons pas les aménagements.

Cela atteste des compétences d'HYDRO Exploitation SA, de la pertinence des démarches initiées sur des prestations spécifiques depuis plusieurs années déjà et du bien-fondé du renforcement de son équipe de vente. Une maîtrise conséquente des charges lui a permis d'obtenir un résultat d'exploitation (EBITA) de CHF 3,2 millions (CHF 3,4 millions en 2017) et un résultat net de CHF 310'000 (CHF 616'000 en 2017).

L'an dernier, l'activité de l'entreprise s'est traduite par la gestion de plus de 1600 contrats. HYDRO Exploitation SA a accentué le développement de prestations « digitalisées », notamment l'introduction d'une maintenance 4.0. Un projet inédit a été conduit, à savoir le développement de nouvelles solutions permettant de communiquer avec des objets connectés à longue distance tout en utilisant un minimum d'énergie. Par ailleurs, la gamme d'offres flexibles permettant d'adapter le niveau de maintenance en fonction de la performance souhaitée a à nouveau démontré toute sa pertinence, en permettant de répondre au mieux aux besoins et aux moyens des clients.

En 2018, HYDRO Exploitation SA a pu mettre à disposition de la construction de l'usine de pompage-turbinage Nant de Drance de nombreux spécialistes dans les domaines de l'ingénierie, du montage, de la gestion de projet, de la mise en service et de la sécurité.

En 2019, le marché de l'électricité ne devrait pas connaître d'évolution significative. La flexibilité dont HYDRO Exploitation SA fait preuve, couplée à la qualité de ses prestations, lui permettront d'assurer sa compétitivité et sa pérennité.

Basée à Sion, HYDRO Exploitation SA a été fondée en juin 2002 par Grande Dixence SA, EOS Holding SA et FMV SA - rejointes par Romande Energie Holding SA en 2007 et Les Forces Motrices de la Gougra SA en 2011 - pour la conduite et la maintenance des aménagements hydroélectriques. Au 31.12.2018, l'entreprise occupait 403 collaborateurs répartis du Haut-Valais au Jura Vaudois. Ensemble ils exploitent 47 ouvrages hydroélectriques produisant plus de 16% de l'énergie hydroélectrique suisse.

Sion, 11 juin 2019

Contact: M. Dominique Décaillet, tél. 027/ 328 44 30 - Mobile : 079 458 74 53

Courriel : dominique.decaillet@hydro-exploitation.ch - www.hydro-exploitation.ch