Hydro Exploitations : Un exercice 2019 sous le signe de la reprise

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un exercice 2019 sous le signe de la reprise

Légère reprise des activités et hausse du chiffre d'affaires : HYDRO Exploitation SA est satisfaite de son exercice 2019. L'entreprise de services dans le secteur hydroélectrique a tenu ses assises annuelles ce mardi 9 juin, renouvelant une grande partie de son Conseil d'administration. En cette période marquée par le Covid-19, elle a tout mis en œuvre pour garantir l'exploitation des aménagements sous gestion.

Le chiffre d'affaires 2019 d'HYDRO Exploitation SA s'élève à CHF 84,8 millions (CHF 74,3 millions en 2018), conséquence d'une hausse du volume de projets confiés par les propriétaires d'aménagements hydroélectriques, eux-mêmes favorablement impactés par le léger redressement des prix de l'électricité. Le résultat d'exploitation (EBITA) a doublé par rapport à 2018 et s'élève à CHF 6,3 millions de francs. Le résultat net se solde en revanche par une légère perte (CHF 914'000.-) due au versement dans la caisse de retraite d'une compensation visant à atténuer les effets de la baisse du taux de conversion.

L'an dernier, l'activité de l'entreprise s'est traduite par la gestion de plus de 1800 contrats (1600 en 2018). Cette légère reprise s'accompagne d'une diversification des mandats. HYDRO Exploitation SA attire en effet des communes séduites par les prestations spécialement développées dans le domaine de la gestion des eaux. De plus, les ateliers centraux à Martigny ont été particulièrement sollicités par l'industrie pour l'usinage de pièces très spécifiques. Ponctuellement, des expertises ou des formations sont dispensées à l'étranger.

En 2019, HYDRO Exploitation SA a intensifié la mise à disposition de ses compétences dans le cadre du chantier de Nant de Drance. Ce ne sont pas moins de 16 collaborateurs qui ont été affectés à la mise en service de la centrale de pompage-turbinage.

Changements au Conseil d'administration

L'assemblée générale de l'entreprise a procédé au renouvellement d'une partie du Conseil d'administration suite aux départs de Michael Wider, président, Paul Michellod, vice-président, ainsi que d'André Schnidrig et Denis Mathey (décédé). Amédée Murisier, membre du Conseil d'administration depuis 2018 devient le nouveau président de la société, Stéphane Maret le vice-président. Christian Frère et François Emery rejoignent également le Conseil d'administration.

Basée à Sion, HYDRO Exploitation SA a été fondée en juin 2002 par Grande Dixence SA, EOS Holding SA et FMV SA - rejointes par Romande Energie Holding SA en 2007 et Les Forces Motrices de la Gougra SA en 2011 - pour la conduite et la maintenance des aménagements hydroélectriques. Au 31.12.2019, l'entreprise occupait 416 collaborateurs répartis du Haut-Valais au Jura Vaudois. Ensemble, ils exploitent 47 ouvrages hydroélectriques produisant plus de 16% de l'énergie hydroélectrique suisse.

Sion, 9 juin 2020

