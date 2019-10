Hypoport AG : Toujours du potentiel 21/10/2019 | 11:44 achat En cours

Cours d'entrée : 278€ | Objectif : 328€ | Stop : 222.5€ | Potentiel : 17.99% Le titre Hypoport AG présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 328 €. Graphique HYPOPORT AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 203 EUR.

Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 63.56 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 328 M EBIT 2019 36,8 M Résultat net 2019 27,2 M Dette 2019 88,0 M Rendement 2019 - PER 2019 63,6x PER 2020 48,4x VE / CA2019 5,55x VE / CA2020 4,66x Capitalisation 1 732 M Prochain événement sur HYPOPORT AG 04/11/19 Q3 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 226,83 € Dernier Cours de Cloture 277,00 € Ecart / Objectif Haut 1,08% Ecart / Objectif Moyen -18,1% Ecart / Objectif Bas -56,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ronald Slabke Chief Executive Officer Dieter Pfeiffenberger Chairman-Supervisory Board Christian Würdemann Head-Group Operations Roland Adams Vice Chairman-Supervisory Board Martin Krebs Member-Supervisory Board