Bénéfice en recul pour Hypothekarbank Lenzburg en 2018

Zurich (awp) - Hypothekarbank Lenzburg a enregistré une croissance des volumes et des recettes l'année dernière. La progression des revenus est constatée dans les principales lignes de métier, notamment les opérations d'intérêt, activité principale de la banque de détail argovienne. Des corrections de valeur et des dépenses plus élevées ont toutefois pesé sur le résultat net. Le dividende est maintenu.

Le bénéfice net s'est inscrit à 20,8 millions de francs suisses, en repli de 5,6% sur un an, indique Hypothekarbank Lenzburg vendredi.

Le conseil d'administration propose de maintenir le dividende à 110 francs suisses par action. Au titre de 2017, les actionnaires avaient touché en plus de ce montant une rémunération extraordinaire de 40 francs suisses par titre à l'occasion des 150 ans de l'établissement.

Principale source de revenus, le résultat net des opérations d'intérêt a atteint 57,8 millions de francs suisses, ce qui représente une hausse de 4,7%. Le produit d'exploitation s'est enrobé de 3,7% à 80,2 millions. Les charges ont augmenté de 7,8% à 46,5 millions.

Au bilan, les créances hypothécaires ont pris 1,7% à 3,94 milliards et les dépôts clientèle 4,3% à 3,74 milliards.

fr/jh