Hypothekarbank Lenzburg repousse son assemblée générale au 13 mai

Zurich (awp) - La banque argovienne Hypothekarbank Lenzburg a décidé de déplacer son assemblée générale. Celle-ci aura lieu le 13 mai prochain, a-t-elle indiqué. Initialement, l'assemblée était prévue pour le 21 mars.

La première date avait été abandonnée début mars en raison de la crise du coronavirus. A l'époque, l'institut avait indiqué que la nouvelle date serait fixée dès que la Confédération aurait levé les mesures.

Entre-temps, le Conseil fédéral a parlé de situation extraordinaire et la banque a estimé qu'il ne serait pas possible de mener une assemblée générale ordinaire. Elle a donc fixé une date et précise que l'assemblée aura lieu sans la présence physique des actionnaires.

ra/rw/rp/ck