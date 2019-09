Hyundai Heavy Industries écope d'une amende de 47 millions de dollars aux USA

Données financières (KRW) CA 2019 4 785 Mrd EBIT 2019 51,7 Mrd Résultat net 2019 16,0 Mrd Dette 2019 347 Mrd Rendement 2019 2,93% PER 2019 17,3x PER 2020 10,2x VE / CA2019 54,3x VE / CA2020 52,4x Capitalisation 260 Mrd Graphique HYUNDAI CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 27 000,00 KRW Dernier Cours de Cloture 20 500,00 KRW Ecart / Objectif Haut 36,6% Ecart / Objectif Moyen 31,7% Ecart / Objectif Bas 26,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mong-Hyuck Chung Chairman & Co-Chief Executive Officer Myeong-Ho Ha Co-Chief Executive Officer, VP & Director Won-Kab Kim Vice Chairman & Co-Chief Executive Officer Jeong-Sik Kim Managing Director & Head-Finance Bong-Ryeol Kim Managing Director & Head-Information Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HYUNDAI CORPORATION 223 MITSUBISHI CORP -6.11% 39 553 ITOCHU CORP 26.97% 31 378 MITSUI & CO LTD 11.42% 29 774 SUMITOMO CORP 15.41% 20 471 SAMSUNG C&T CORP --.--% 12 426