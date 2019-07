Hyundai : va investir 40 Mds$ pour les véhicules électriques

09/07/2019 | 18:00

Hyundai va investir 40 milliards de dollars pour devenir ' l'un des 3 leaders mondiaux des véhicules électriques ' d'ici 2025.



' Cet important plan d'investissement sur cinq ans vise à soutenir le développement de nouveaux modèles de voitures électriques et autonomes ainsi que la construction d'une plateforme de véhicules électriques à part entière d'ici 2020 ' indique le groupe.



Le groupe va produire 44 nouveaux véhicules électriques d'ici les 6 prochaines années. Cette nouvelle flotte de véhicules sera rendue possible par le lancement d'une plateforme entièrement dédiée à l'électrique.



Hyundai vise une capacité d'autonomie de 400 kilomètres pour ces nouveaux véhicules - Ce que propose déjà KONA électrique, premier SUV électrique sur le marché.



Les véhicules électriques ne sont pas la seule priorité dans ce plan d'innovation : une flotte de taxis autonomes est également en projet et pourrait voir le jour d'ici 2021 en Corée du Sud.



